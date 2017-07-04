أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تسجيل فائض في الميزان التجاري نحو 23.6 مليار ريال، خلال أبريل 2017، مقارنة مع 8.4 مليارات ريال فائض خلال أبريل 2016.

وبلغ إجمالي الصادرات السعودية خلال الشهر 66.4 مليار ريال، مقارنة بواردات بقيمة 42.8 مليار ريال.

وقالت الهيئة في تقرير حديث لها، إن الصادرات النفطية بلغت 51.9 مليار ريال، في أبريل 2017، مقارنة مع 38.5 مليار ريال الشهر المقارن العام السابق.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة الصادرات غير البترولية بالسعودية ارتفعت إلى 14.46 مليار ريال خلال شهر أبريل من عام 2017، مقابل 14.19 مليار ريال خلال شهر أبريل من عام 2016، بارتفاع نسبته 1.9%.

وتصدرت الإمارات قائمة أهم 5 دول صدرت إليها السعودية خلال شهر أبريل الماضي، بنحو 2.1 مليار ريال، مقابل 2.3 مليار ريال في أبريل 2016، بتراجع نسبته 8.8%. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بنحو 1.56 مليار ريال في أبريل 2017 مقابل 1.14 مليار ريال في أبريل 2016، بنمو نسبته 37%.