تراجع الذهب خلال تعاملات أمس مع عزوف المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن في ظل استمرار الأسهم الآسيوية قرب أعلى مستوياتها في عامين وصعود الدولار من أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1235.91 دولار للأوقية (الأونصة).



وتراجعت أسعار الذهب على نحو مطرد منذ سجلت أقوى مستوياتها في نحو ثمانية أشهر عند 1295.97 دولارا في السادس من يونيو.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس 0.5% إلى 1235.90 دولارا للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 16.55 دولارا للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.5% إلى 845.30 دولارا للأوقية بينما هبط البلاديوم 0.5% إلى 916.25 دولارا للأوقية.