انخفضت أسعار النفط خلال تداولات أمس بعدما ارتفعت لسبع جلسات متتالية مع تبدد المكاسب المحققة في وقت سابق من اليوم بفعل بيانات تشير إلى تقلص الإنتاج الأميركي وذلك مع وجود دلائل على زيادة إنتــاج أوپيــك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 48.64 دولار للبرميل من مستوى 49.15 دولارا الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة.



وقفز السعر 5.2% الأسبوع الماضي في أول زيادة أسبوعية خلال 6 أسابيع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 46 دولارا للبرميل.

وتراجعت أنشطة الحفر المتعلقة بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ يناير، حيث تقلص عدد الحفارات بمقدار حفارتين بينما أظهرت بيانات حكومية أميركية أن إنتاج الخام هبط في أبريل للمرة الأولى هذا العام.

وعلى الرغم من تراجع أنشطة الحفر الأميركية فإن إجمالي عدد الحفارات مازال أكثر من مثلي مستواه للأسبوع المماثل قبل عام عندما سجل 341 حفارة حسبما أفادت بيكر هيوز لخدمات الطاقة.

وما زالت أسواق النفط متخمة بالمعروض من الخام حيث سجل إنتاج دول منظمة «أوپيك» أعلى مستوى في 2017.

وارتفع إنتـــاج أوپيك في يونيو 280 ألف برميل يوميا إلى 32.72 مليون برميـــل يوميـــا بحســـب مســــح أجرتـــه رويترز على الرغم من تعـهـــد المنظمـــة بتقلـيص الإنتـــاج.