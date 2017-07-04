أعلن بنك برقان عن أول مجموعة من الفائزين، في حملة الصيف «تسوق واربح قيمة مشترياتك»، والفائزون هم: ريزوانا كوافي نارفيل، قاسم أحمد عيسى، احمد رمزى ابراهيم، ناصر حامد السرحان، شيرين سليم جوري.

وأوضح بنك برقان أن هذه الحملة تستمر لمدة 3 أشهر، من 1 يونيو 2017 حتى 31 أغسطس 2017، حيث يعلن البنك أسماء خمسة رابحين محظوظين شهريا باسترجاع قيمة مشترياتهم.

وتتزايد فرص فوز العملاء بناء على استخدامهم للبطاقات، حيث يحصل العميل على فرصة لدخول السحب لكل عملية شراء داخل الكويت وفرصتين لكل عملية شراء خارج الكويت.

هذا، وبإمكان حاملي البطاقات الائتمانية الدخول في السحب عند استخدام بطاقاتهم داخل وخارج الكويت، أما حاملو بطاقات السحب الآلي فيتأهلون لدخول السحب عند استخدام البطاقة داخل الكويت فقط، وسيتم الإعلان عن 5 فائزين شهريا في السحوبات.