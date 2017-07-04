قالت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر التي تركز على الأسواق الناشئة أمس إنها تعتزم الاستحواذ بالكامل على سلسلة جافا هاوس الكينية للقهوة لكنها لم تفصح عن قيمة الصفقة.

في عام 2012 باع كيفين أشلي مؤسس جافا هاوس حصة 90% في السلسلة لاميرجينج كابيتال بارتنرز التي تتركز أنشطتها في أفريقيا في صفقة لم يكشف عن قيمتها. ولا يزال أشلي يحتفظ بنسبة 10% في سلسلة المقاهي.

وقالت أبراج واميرجينج كابيتال بارتنرز في بيان إن أبراج «شرعت في اتفاق مؤكد لشراء 100% من مجموعة جافا هاوس من شركة الاستثمار المباشر اميرجينج كابيتال بارتنرز ومؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها كيفين أشلي».

وتأسست مجموعة جافا هاوس في 1999 ولها 60 منفذا في كينيا وأوغندا ورواندا وتقوم بتحميص البن وبيعه لآخرين مثل المتاجر والفنادق والمطاعم.

كما تدير علامة بلانت يوجورت وهو منفذ لبيع اللبن المجمد ومنفذا للبيتزا باسم 360 درجة.