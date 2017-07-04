أعلنت شركة «أمازون» رسميا عن استكمال عملية الاستحواذ التاريخية على عملاق التسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط «سوق.كوم»، وكخطوة أولى في سياق هذه الاتفاقية، سيتاح لعملاء «أمازون» الاستفادة من خدمات «سوق.كوم» باستخدام حساباتهم على موقع «أمازون».

وسيتيح انضمام سوق.كوم إلى عائلة «أمازون» استمرار الموقع في تقديم المزيد من المنتجات والعروض لعملائه في المنطقة، فضلا عن توسيع نطاق خدمات برنامج «تشحن من قبل سوق» لتمكين توصيل خدمات الجهات البائعة.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «سوق.كوم» رونالدو مشحور: يعيش قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة فترة مميزة تتسم بالانتعاش والنمو، ونهدف بالعمل مع «أمازون» الى توفير أوسع مجموعة من المنتجات لعملائنا بأفضل الأسعار، فضلا عن العمل على تحسين زمن التوصيل وتقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء. وسيتيح التكامل بين التكنولوجيا الرائدة والموارد العالمية التي تتفرد بها «أمازون» مع خبراتنا المحلية تقديم أفضل الخدمات في فئتها لعملائنا.

بدوره، قال راس غراندينيتي، نائب الرئيس الأول للمستهلكين الدوليين في شركة «أمازون»: «نحن مسرورون لتمكين عملائنا في منطقة الشرق الأوسط من الوصول السهل إلى موقع «سوق.كوم» وذلك باستخدام بيانات حساباتهم على موقع «أمازون». كما نسعى الى الوصول بسرعة نحو تحقيق التكامل بين ميزات «أمازون» وإمكانات «سوق.كوم» فيما يخص الاستجابة والإنجاز وتجارب العملاء، لنقدم تجربة تسوق متطورة باستمرار لمنطقة الشرق الأوسط».