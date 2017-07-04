أعلنت شركة «الاستثمارات الوطنية» انكشافها على السوق القطرية بما قيمته 3 ملايين دينار بما يعادل 1.5% من إجمالي أصول الشركة البالغة 200.4 مليون دينار بنهاية مارس الماضي بحسب الإفصاح الذي أرسلته الشركة للبورصة أمس.

وتواترت الإفصاحات عن حجم الانكشاف على السوق القطري بناء على طلب ادارة الإفصاح بهيئة أسواق المال والتي اظهرت انكشاف البنوك الكويتية العشرة على السوق القطرية بحجم استثمارات متباين ما بين 0.1% و2% من اجمالي اصول كل بنك على حدة.

وكانت اكبر الانكشافات لشركة ميزان القابضة والتي افصحت عن ان 8.6% من اجمالي مبيعات الشركة يتركز بالسوق القطرية اضافة الى ان حجم الانكشاف من خلال شركات تعمل بالسوق القطري يصل الى 9.7% من اجمالي اصول الشركة. وتمتلك مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات 65% من اجمالي هيكل ملكية شركة الاستثمارات الوطنية.