استقر معدل البطالة في منطقة اليورو خلال مايو عند أدنى مستوى له منذ 8 أعوام، بحسب البيانات الرسمية الصادرة.

وذكرت وكالة «يوروستات» أن معدل البطالة في المنطقة لم يتغير عند 9.3% وھو أدنى مستوى منذ مارس 2009، بعد أن شهد تزایدا ملحوظا عقب الأزمة المالیة العالمیة.

وذكرت وكالة الإحصاءات أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل انخفض خلال مايو بمقدار 5 آلاف إلى 15.03 مليون شخص.

ويأتي هذا مع انتعاش الاقتصاد في منطقة اليورو ومع ارتفاع التوقعات بتسارع انخفاض البطالة خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت البيانات تفاوتا كبيرا في نسب البطالة بين دول المنطقة، ولكن حتى في البلدان التي سجلت أعلى معدلات بطالة مثل اليونان وإسبانيا هناك اتجاه للتحسن.