ارتفع نشاط التصنيع في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات في يونيو، وفقا لشركة «آي إتش إس ماركيت».

وأظهر مسح «آي إتش إس ماركيت» ارتفاع نشاط المصانع في منطقة اليورو بقيادة المصانع في ألمانيا وفرنسا وهولندا مع بلوغه أفضل مستوى له منذ أبريل2011.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو من 57 إلى 57.4 في الشهر الماضي. ويأتي هذا مع نمو قطاع التصنيع في المنطقة بنسبة 0.6%على أساس فصلي في بداية العام، وفقا لـ «يوروستات».

وأشارت «آي إتش إس ماركيت» إلى أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي مازال فوق مستوى 50 منذ 4 سنوات. وقال الاقتصادي في الشركة «كريس ويليامسون» إن الأداء الفصلي هو الأفضل أيضا على مدى ست سنوات وأنه أبرز الطلب القوي على الصادرات والطلب المحلي باعتبارهما المحرك الرئيسي للنمو في هذا القطاع خلال العام الحالي.

وأضاف «وليامسون»: ارتفع تفاؤل المستثمرين بشأن العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات على الأقل، وتتراكم الطلبات الجيدة بأسرع معدل لها في أكثر من 7 سنوات وهناك انتعاش قياسي في التوظيف بالقطاع الصناعي.