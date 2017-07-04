صوت «اتحاد عمال بنك إنجلترا» لصالح الدخول في إضراب عن العمل بسبب الرواتب، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ 50 عاما، حيث ذكر الاتحاد في بيان له أمس، أنه أخبر البنك المركزي البريطاني بأن عمال الصيانة وأقسام الأمن سيدخلون في إضراب لمدة 4 أيام بدءا من 31 الجاري.

وأضاف البيان أنه في حالة فشل البنك في حل الخلاف، فإن الاتحاد سيتشاور مع باقي أعضاء الإدارات الأخرى بالبنك، كجزء من خطة التصعيد.

على الجانب الآخر، كان البنك قد أشار في توقعاته الاقتصادية الأخيرة إلى أن نمو الأجور من المرجح أن يرتفع بشكل ملحوظ خلال العامين القادمين. فيما كانت الحكومة البريطانية قد رفعت أجور موظفي القطاع العام بنسبة 1%.