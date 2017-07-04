صرح رئيس شركة «تسلا» بأن نموذج سيارة «سيدان 3» تجاوز كل المتطلبات التنظيمية، مشيرا إلى أن بدء إنتاجها من المرجح أن ينطلق يوم الجمعة المقبل.

وقال «إليون موسك»، صاحب الشركة الأميركية المتخصصة في صاعة السيارات الكهربائية، عبر صفحته على «تويتر»، إن «سيدان 3» تجاوزت كل متطلبات التنظيم والإنتاج قبل أسبوعين من الموعد المحدد.

وتوقع «موسك» تضاعف معدل إنتاج سيارته إلى 100 سيارة خلال أغسطس، وأكثر من 1500 في سبتمبر، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يصل الإنتاج إلى 20 ألف سيارة شهريا بحلول ديسمبر المقبل.

وفي توقعات سابقة، ذكرت «تسلا» أنه من المرجح أن يتم إنتاج أكثر من 5 آلاف موديل من سيارة «سيدان3» في الأسبوع الواحد، إلى أن يصل الإنتاج منها إلى 10 آلاف أسبوعيا في 2018.