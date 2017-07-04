«هي كل عالمي». رود ستيوارت، الذي يعتبر واحدا من أفضل المغنين في تاريخ الموسيقى الإنجليزية حيث باع أكثر من 100 مليون اسطوانة، يؤكد أنه لا يزال مغرما بزوجته بيني، وذلك خلال احتفالهما بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما. رود ستيوارت، الذي يعتبر واحدا من أفضل المغنين في تاريخ الموسيقى الإنجليزية حيث باع أكثر من 100 مليون اسطوانة، يؤكد أنه لا يزال مغرما بزوجته بيني، وذلك خلال احتفالهما بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما.

«تخليت عنه بعدما تبين لي خداعه». خطيبة الممثل جوني ميتشل الممثلة لورين باكستر تكشف أن عدم إخلاصه في علاقته معها هو السبب وراء انتهاء هذه العلاقة. خطيبة الممثل جوني ميتشل الممثلة لورين باكستر تكشف أن عدم إخلاصه في علاقته معها هو السبب وراء انتهاء هذه العلاقة.

«سوف نكون ممتنين لكم للأبد». النجمة السينمائية ستيفاني ديفيز وهي تناشد معجبيها التبرع بالمال لمساعدة قريبها المصاب بشلل دماغي في تلقي العلاج اللازم في الولايات المتحدة من أجل إنقاذ حياته. النجمة السينمائية ستيفاني ديفيز وهي تناشد معجبيها التبرع بالمال لمساعدة قريبها المصاب بشلل دماغي في تلقي العلاج اللازم في الولايات المتحدة من أجل إنقاذ حياته.

«إن لم أفعل ذلك فسوف أنسى على الأرجح كلمات الأغنية». أسطورة أغاني الروك بول مكارتني (75 سنة) يعترف بأنه لا يتناول الخمر قبل بدء حفلاته الغنائية حتى لا ينسى كلمات الأغنية التي يؤديها على المسرح. أسطورة أغاني الروك بول مكارتني (75 سنة) يعترف بأنه لا يتناول الخمر قبل بدء حفلاته الغنائية حتى لا ينسى كلمات الأغنية التي يؤديها على المسرح.

«لا تستمعوا لأولئك الذين يطالبون بمنع عرض المسلسل في التلفزيون». الممثلة ستيفاني تيرنر وهي تدافع عن المشاهد الخادشة للحياء في مسلسل «لعبة العروش». الممثلة ستيفاني تيرنر وهي تدافع عن المشاهد الخادشة للحياء في مسلسل «لعبة العروش».

«اتمنى أن يحدث هذا في يوم ما». المغنية والممثلة ريانا تكشف عن مدى شغفها في أن تفوز بالأوسكار بعدما حصلت على دور في فيلم جديد باسم «فاليريان». المغنية والممثلة ريانا تكشف عن مدى شغفها في أن تفوز بالأوسكار بعدما حصلت على دور في فيلم جديد باسم «فاليريان».

«لا أزال متأججة المشاعر في علاقاتي العاطفية ومتحمسة للقيام بأعمالي الفنية» نجمة فيلم «الطاحونة الحمراء» نيكول كيدمان (50 سنة) تؤكد أنها لا تزال حساسة جدا كما كانت في مستهل حياتها، لكنها تعترف ان أطفالها ينتقدون تعلقها العاطفي بزوجها الذي يبدو واضحا في الأماكن العامة. نجمة فيلم «الطاحونة الحمراء» نيكول كيدمان (50 سنة) تؤكد أنها لا تزال حساسة جدا كما كانت في مستهل حياتها، لكنها تعترف ان أطفالها ينتقدون تعلقها العاطفي بزوجها الذي يبدو واضحا في الأماكن العامة.

ماذا قال رود ستيوارت في عيد ميلاد زوجته؟.. ولماذا تخلت الممثلة لورين باكستر عن خطيبها؟.. وماذا قالت ستيفاني ديفيز لمعجبيها؟.. وماذا يفعل نجم اغاني الروك مكارتني حتى لا ينسى اغانيه؟