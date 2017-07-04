بلغت مبيعات شركة «آبل» من أجهزة «آيفون» مليار وحدة منذ التدشين حتى يوليو 2016، أي بعد مرور 9 سنوات تقريبا على إطلاق الجوال الذكي في الولايات المتحدة، بحسب موقع «statista».

وبنهاية مارس 2017، نمت مبيعات الشركة من منتجها الرئيسي إلى 1.16 مليار وحدة، ومن المرجح أنها بلغت 1.2 مليار هاتف ذكي في نهاية يونيو الماضي، وهي الذكرى السنوية العاشرة لإصدار الجهاز الأول.

وربما يصبح «آيفون» المنتج التكنولوجي الأكثر ربحية على الإطلاق، بعدما حقق للشركة إيرادات بأكثر من 700 مليار دولار وصافي ربح قدره 100 مليار دولار.



وساهم الهاتف الذكي في رفع مبيعات «آبل» السنوية إلى 216 مليار دولار خلال آخر سنة مالية، وهي الأعلى على مستوى العالم، من 19 مليار دولار فقط خلال عام 2006.

إصدارات «آيفون»

خلال الـ 10 سنوات الماضية أي منذ يناير 2007 أطلقت «آبل» 15 نسخة من هاتفها الذكي «آيفون»، حيث بدأت بـ «آيفون» في يناير 2007 وطرحته للبيع بسعر 499 دولارا، ثم طرحت 6 نسخ بالفترة من يونيو 2008 حتى سبتمبر 2013، بسعر بيع 199 دولارا، وهي: «آيفون 3 جي»، و«آيفون 3 جي أس»، و«آيفون 4»، و«آيفون 4 أس»، و«آيفون 5»، و«آيفون 5 أس»، ونسخة من «آيفون 5 سي» بسعر 99 دولارا.

وفي سبتمبر 2014 أطلقت «آبل» جيلا جديدا من هواتف «آيفون» وهي «آيفون 6»، و«آيفون 6 بلس» وذلك بأحجام للشاشة هي الاولى من نوعها بمنتجات الشركة، حيث بلغ حجم شاشة «آيفون 6» 4.7 إنشات، و«آيفون 6 بلس» 5.5 إنشات، ثم توالت الاصدارت بعد ذلك الى ان وصلنا لآخر اصدارات «آبل» في سبتمبر 2016، حيث اطلقت «آيفون 7»، و«آيفون 7 بلس».