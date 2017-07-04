محمود عيسى

يتوقع ان يتم الاعلان عن المناقصة الخاصة بتجريف واستصلاح ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان خلال الربع الجاري الذي ينتهي 30 سبتمبر المقبل على ان تتم الترسية وبدء الاعمال لصالح قائمة الشركات المؤهلة والتي تم الاعلان عنها مسبقا منذ 6 سنوات مضت وذلك حسبما ذكرت «ميد».

وتسمى المرحلة الحالية A3 في اطار المرحلة الاولى من مشروع الميناء البحري الرئيسي والتي تشمل نطاق اعمال التجريف لحوض الميناء فضلا عن القناة البحرية.

يذكر انه في الفترة 2012 – 2014 قد تم تأهيل عدد من الشركات للعمل بتلك المرحلة من الحفر والتأهيل للميناء البحري ولكنها لم تتحول الى مرحلة التنفيذ بعد منذ ذلك الحين وتلك الشركات هي:

٭ هيونداي للهندسة والإنشاءات (كوريا الجنوبية)

٭ بينتا اوشين للإنشاءات (اليابان)

٭ سينويدرو (الصين)

٭ بوسكاليس (هولندا)

٭ تشاينا هاربور للهندسة (الصين)

٭ دريدجينال العالمية (بلجيكا)

٭ جريت ليكس دريدج اند دوك (الولايات المتحدة)

٭ جان دو نول (بلجيكا)

٭ رود نيلسين اند ناشيونال مارين دريدجينج (الدنمارك - الامارات)

٭ فان اورد دريدجينج (هولندا)

ومن المتوقع ان تنتهي المرحلة الاولى لمشروع الميناء والتي تشمل اعمال معالجة التربة وبناء الطرق والجسور بنهاية العام الحالي.

وكانت الحزمة الثانية من المرحلة الاولى للمشروع قد تمت في عام 2014 وتضمنت بناء محطة للحاويات و16 رصيفا بحريا.

قالت المجلة إن العقد الذي تبلغ قيمته 449 مليون دولار، يقضي اساسا بمعالجة التربة وأعمال وضع الأساسات، وقد تمت ترسية العقد في الأصل في عام 2006 على التحالف القائم بين شركة هاربور الهندسية الصينية، وشركة جلفار الهندسية في عمان وشركة الخليج للحفر الكويتية.

وكان من المقرر أصلا افتتاح الميناء في عام 2010.



ولكن ترسيات العقود بدأت تتأخر عن الجداول الزمنية المقررة بعد الترسية الأولى في عام 2006.



أما المجموعة الثانية من مشروع إنشاء رصيف المرسى والمراسي الأخرى وأعمال التجريف فلم تتم ترسيتها الا في عام 2010.



وقد اضطرت السلطات في ضوء ذلك الى إعادة النظر في التاريخ المستهدف لافتتاح المشروع وتأجيله إلى عام 2016، وهو الموعد الذي تم تفويته ايضا.