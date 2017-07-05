البرنامج تناول موضوعات شملت التداول في الأسواق العالمية والسوق المالي والإدارة المالية في فرانكفورت

في إطار برنامجه لتطوير الخريجين «أجيال»، قام بنك الخليج مؤخرا باختيار ثلاثة من المتقدمين المشاركين في البرنامج لخوض برنامج تدريبي مدته 4 أسابيع لدى مؤسسات مالية رائدة في فرانكفورت بألمانيا.

وقام بنك الخليج بتأسيس برنامج تطوير الخريجين «أجيال» بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بهدف تعزيز ودعم المواهب الكويتية الشابة وتهيئتهم لبلوغ مستوى «المصرفي الشامل» وتولي مناصب قيادية بالبنك في المستقبل.



وقد تم تخريج ثلاث دفعات ضمن البرنامج منذ إطلاقه.

ومن بين المؤسسات المالية التي شملها البرنامج التدريبي في فرانكفورت: بنك مصر ـ أوروبا، وبنك KT AG وبنك ICF AG.



وقد تناول البرنامج التدريبي موضوعات شملت التداول في الأسواق العالمية، والسوق المالي والإدارة المالية في فرانكفورت.



وكان من أبرز معالم الرحلة زيارة قام بها الخريجون للقنصلية الكويتية العامة في فرانكفورت.

وتعليقا على هذا الانجاز، قالت سلمى الحجاج، مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج: يعد برنامج تطوير الخريجين «أجيال» برنامجا تدريبيا بمستوى عالمي يهدف إلى تطوير مهارات الشباب الكويتي، وتطوير القطاع المصرفي، من خلال خلق جيل من المصرفيين المهنيين المدربين جيدا طبقا للمستويات العالمية، معززين بالحماس والرغبة في العمل.

وأضافت: ان الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو منح المشاركين الثلاثة خبرة القطاع المصرفي الدولي والأسواق المالية العالمية، وهي خبرة وفرصة فريدة للتعلم.



وإننا على يقين بأهمية منح العاملين في القطاع المصرفي هذه الفرص التي تثري بدورها خبراتهم المهنية والشخصية وبالتالي تسهم بشكل كبير في تطوير القطاع ككل.



شكرا لشركائنا في ألمانيا على المساهمة في منح تلك الفرصة المميزة للمشاركين في برنامج أجيال التدريبي.

وتتم عملية اختيار المشاركين في برنامج «أجيال» بناء على معايير محددة، حيث يمكن للموظفين الكويتيين الذين مضى على عملهم في البنك سنة واحدة على الأقل، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، أن يتقدموا بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.



ويخضع المتقدمون إلى اختبارات أولية ومن ثم يتعين عليهم اجتياز سلسلة من اختبارات التقييم، بدءا من الإجادة اللغوية، ثم المهارات الحسابية والتحليلية، والقدرات الذهنية، وانتهاء بالمناقشات الجماعية.



وتستند كل مرحلة من مراحل الاختيار الى انتقاء من اجتازوا جميع مراحل التقييم بنجاح.



وتتمثل الخطوة الأخيرة في قيام لجنة مؤلفة من أعضاء الإدارة التنفيذية في بنك الخليج بإجراء المقابلات واختيار مجموعة مكونة من 20 متدربا.