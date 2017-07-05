الوجهتان الجديدتان تنضمان إلى كل من دبلن ونيس وسكوبيه ضمن الوجهات الجديدة التي ستدشنها الناقلة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في العالم 2017 من قبل سكاي تراكس أمس، عن تدشين وجهتين جديدتين قبل نهاية شهر أغسطس 2017، حيث ستسير الناقلة القطرية رحلاتها إلى صحار بعمان في 8 أغسطس وبراغ في جمهورية التشيك في 21 أغسطس لتنضمان إلى شبكة وجهاتها العالمية التي تغطي القارات الست.

وأكدت الناقلة الوطنية لدولة قطر أنها ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعيا من الدوحة إلى صحار بدءا من 8 أغسطس ورحلات يومية إلى براغ اعتبارا من 21 أغسطس، على متن طائرة من طراز إيرباص A320.

وأطلقت الناقلة القطرية مؤخرا رحلاتها المباشرة إلى دبلن في جمهورية أيرلندا كجزء من استراتيجية التوسع والنمو التي تنتهجها، وستقوم بافتتاح المزيد من الوجهات قريبا بما في ذلك نيس في فرنسا 4 يوليو وسكوبيه في جمهورية مقدونيا 17 يوليو.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: بعد حصولنا على لقب أفضل خطوط طيران في العالم خلال حفل جوائز سكاي تراكس 2017 العالمية المرموقة، تقع على عاتقنا مسؤولية في تقديم المزيد من الخدمات لمسافرينا ولجميع الذين يدعموننا في شتى أنحاء العالم.

ويتزامن الإعلان هذا اليوم مع خططنا الطموحة لتسريع وتيرة خطط التوسع عالميا، كما يظهر جليا في تقديم موعد إطلاق الوجهتين الجديدتين.



ونلتزم في الخطوط الجوية القطرية بإعطاء المزيد من الناس الفرصة للسفر إلى المزيد من الأماكن عبر مقر عملياتنا مطار حمد الدولي والتأكيد على رؤيتنا ورسالتنا العالمية «معا إلى كل مكان».

وستقوم الخطوط الجوية القطرية بإطلاق 25 وجهة جديدة خلال العام الحالي والعام المقبل، منها كانبرا في أستراليا وتشيانغ مي في تايلند وريو دي جانيرو في البرازيل وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وسانتياغو في تشيلي.

وسوف تسير الناقلة القطرية طائرة من طراز إيرباص 320 إلى صحار وبراغ، حيث تتألف هذه الطائرة من 12 مقعدا في مقصورة درجة رجال الأعمال و132 مقعدا في الدرجة السياحية.

وبإمكان المسافرين تحويل فترة الانتظار بين الرحلات إلى وقت ممتع وذلك بفضل العديد من الخدمات المتوافرة في مطار حمد الدولي، بما في ذلك إمكانية استخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي مجانا، أو التوجه إلى بركة السباحة ومناطق ألعاب الأطفال والمناطق المخصصة للمسافرين للذين يودون أن ينعموا بالهدوء، أو السير نحو منافذ السوق الحرة والمطاعم والاستراحات.