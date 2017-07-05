الرحلة مدفوعة التكاليف بالكامل ويحق لكل فائز اصطحاب مرافق معه في هذه الرحلة

في إطار سعيه الدائم لمكافأة عملائه بإطلاق حملات وبرامج مبتكرة تؤهلهم للفوز بجوائز فريدة ومتميزة على مدار العام وفي موسم السفر والرحلات بوجه خاص، أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملة الصيف تحت عنوان «رحلة العمر مع التجاري».

وعن تفاصيل هذه الحملة، قالت سحر الرميح مدير عام قطاع الائتمان التجاري ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة: تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه من حملة بطاقات التجاري وبالتعاون مع شركة رويال كاريبيان التي تشتهر بتنظيم أفضل الرحلات البحرية إلى أوروبا وجزر الكاريبي على متن أكبر سفينة سياحية في العالم.

وأضافت الرميح أنه سوف يتم إجراء السحب لاختيار 6 فائزين خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر بمعدل فائزين لكل شهر، أما فيما يتعلق بالرحلة التي سوف تكون من نصيب الفائزين سعداء الحظ، فقد أوضحت الرميح أن الرحلة سوف تشمل السفر بالطائرة إلى برشلونة في إسبانيا أو فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية على درجة رجال الاعمال مع الإقامة في فندق خمس نجوم قبل الالتحاق بالرحلة البحرية، مشيرة الى أن الرحلة سوف تكون مدفوعة التكاليف بالكامل وأنه يحق لكل فائز اصطحاب مرافق معه في هذه الرحلة.



وعن آلية التأهل لدخول السحوبات على رحلة العمر، كشفت الرميح أن كل 10 دنانير يتم إنفاقها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع لتسديد قيمة المشتريات داخل الكويت تمنح صاحب البطاقة فرصة واحدة لدخول السحب وتزداد الفرص لتصبح ثلاث فرص عند إنفاق نفس المبلغ باستخدام البطاقات الائتمانية أو مسبقة الدفع أو حتى بطاقات السحب الآلي لتسديد قيمة المشتريات والتسوق خارج الكويت، كاشفة أن الحملة سوف تبدأ من أول يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية سبتمبر 2017 على أن يتم إجراء أول سحب في شهر أغسطس من العام الحالي.

ومن المعروف أن بطاقات البنك التجاري تتمتع بالعديد من المزايا الإضافية التي تجعلها الرفيق الأمثل عند السفر لما تقدمه من تأمين السفر المجاني الممنوح لحاملي البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى خدمة المساعد الشخصي داخل وخارج الكويت وبرنامج عروض التجاري الذي يقدم خصومات رائعة لدى العديد من المطاعم وأماكن التسوق المعروفة حرصا من البنك على تقديم أفضل العروض لعملائه تقديرا لهم على ثقتهم الدائمة في التعامل مع البنك التجاري الكويتي.