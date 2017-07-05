«أسرع طراز كامارو على الإطلاق» ينطلق من 0-100 كلم/ساعة خلال 3.5 ثوانٍ فقط

قامت شيفروليه مؤخرا باختبار قدرات وأداء سيارة كامارو ZL1 كوبيه، أسرع سيارة من طراز كامارو على الإطلاق بسرعة قصوى تبلغ 318 كيلومترا في الساعة، على حلبة بابنبورغ للسرعات العالية في ألمانيا.



واجتازت التحفة الهندسية الجديدة جميع الاختبارات بنجاح بفضل ما تتمتع به من مواصفات مذهلة، ويأتي التسارع من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 ليترات يولد قوة تبلغ 650 حصانا مدعوما بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، مما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كلم/ساعة خلال 3.5 ثوان فقط.

وتعليقا على نتائج الاختبار، قال آل أوبنهايزر، كبير مهندسي كامارو: «إن هذا الاختبار يتوج قائمة رائعة من إحصائيات الأداء لكامارو ZL1 التي تم تصميمها لتكون الأفضل في كل شيء. إنها أقوى وأسرع سيارة كامارو على الإطلاق».

وبالإضافة إلى الأداء الفائق للمحرك، تتضمن سيارة ZL1 عدة مزايا من حيث التصميم الانسيابي لتدفق الهواء، إذ انها مزودة بباقة هوائية متوازنة تساعد على تخفيض قوى الرفع دون أن تؤثر على قوة السحب بشكل كبير.



كما تتضمن الميزات الخاصة بالتصميم الهوائي جناحا خلفيا تتمثل وظيفته في تحقيق توازن بين قوى الرفع والجر، وغطاء مبرد زيت ناقل الحركة يقلل قوى الرفع في مقدمة السيارة بدون أي تزايد للجر.



كما تم تحسين توازن تدفق الهواء من الأمام إلى الخلف لتحقيق الثبات والاستقرار على الطريق عند القيادة بسرعات عالية.

وأضاف آل أوبنهايزر: «عند تصميم ZL1، تمت مراعاة حسن أداء السيارة وثباتها عند القيادة بسرعات عالية.



وبعد اختبارها في الظروف القياسية التي تولد متوسط سرعة يبلغ 198 ميلا في الساعة (318 كلم في الساعة)، قمنا بضبط زاوية ميل العجلة (الكامبر) الأمامي والخلفي عند الدرجة صفر، وكذلك ضغط هواء الإطارات إلى الحد الأقصى المسموح به حسب الجدار الجانبي للإطار، حيث تبين لنا أن متوسط سرعة ZL1 تجاوز 200 ميل في الساعة (321 كلم في الساعة)».

وقامت شفروليه باختبار ZL1 باستخدام إطارات «جوديير إيجل F1 سوبركار 3»، التي تأتي مع السيارة من المصنع، مع ضبط ضغط هواء الإطارات عند 44 رطل لكل بوصة مربعة، وهي الإعدادات الموصى بها للقيادة المستمرة بسرعات عالية.



وللتأكد من أن نتائج الاختبار تمثل انعكاسا حقيقا لأداء ZL1 على الطريق، لم تجري الشركة أي تعديل لتحسين الأداء قبل الاختبار، إذ تمثلت التغييرات الوحيدة التي تم إجراؤها على السيارة في تزويدها بالمعدات الإلزامية للسلامة ومعدات تسجيل البيانات.

وتتضمن حزمة قدرات الأداء الإضافية التي اختبرت في كامارو ZL1 كوبيه المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، نسبة ثبات على المنعطفات تصل إلى 1.02 (من قوة الجاذبية)، ومسافة فرملة بمعدل 35 مترا للتوقف من 100 كلم/ساعة إلى صفر، وقطع ربع ميل في غضون 11.4 ثانية بسرعة 204 كيلو متر/ساعة.

وتأتي كامارو ZL1 بناقل حركة يدوي قياسي بست سرعات مع نظام مطابقة سرعة الدوران النشط، أو ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليا بعشر سرعات.



وتشمل الميزات الإضافية أيضا نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة، وتروس تفاضلية إلكترونية محدودة الانزلاق (طراز كوبيه فقط)، بالإضافة إلى فرامل بريمبو مزودة بستة مكابس في الأمام ومكبسين في الخلف.

هذا، ووصلت سيارة كامارو ZL1 إلى صالات عرض شيفروليه في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط في مايو 2017، ولاقت ترحيبا كبيرا من قبل عشاق كامارو تحديدا ومحبي السيارات عموما.



وفي هذه المناسبة قال أحمد سدودي، المدير الإقليمي لعلامة شفروليه الشرق الأوسط: كامارو سيارة غنية عن التعريف، حيث تمثل بحد ذاتها أيقونة لامعة ظلت أحد الخيارات المفضلة لعشاق السيارات في الشرق الأوسط على مدار الخمسين عاما الماضية.



كما أن التناغم بين التصميم الرياضي الجريء والهندسة المبتكرة لسيارة ZL1 جعل منها الطراز الأقوى من كامارو حتى الآن، مع أداء استثنائي حقق لها نجاحا فوريا منذ وصولها إلى صالات العرض في مايو.