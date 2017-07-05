توفير الدعم للطلبة الكويتيين من خلال «أكاديمية الأهلي» التي تركز على صقل مهارات الطلبة

شارك البنك الأهلي الكويتي مؤخرا في معرض التصميم الهندسي 32 الذي نظمته كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت يومي 3 و4 يوليو الجاري في فندق كراون بلازا.

وتأتي مشاركة الأهلي بهذا الحدث تأكيدا على التزامه بدعم الشباب الكويتي والقطاع التعليمي، حيث تولى البنك تقديم الرعاية والدعم لثلاثة من مشاريع التخرج المختلفة التي عرضها طلبة كلية الهندسة والبترول.

وقد حضر المعرض فريق الاتصالات والعلاقات الخارجية بالبنك الأهلي الكويتي الذي قام بجولة استطلاعية على المشاريع المتنوعة والأفكار الهندسية المبدعة التي قدمها الطلبة.

ويلتزم البنك الأهلي الكويتي بدعم الطلبة الشباب وتشجيعهم على تفعيل طاقاتهم الكامنة وإطلاق العنان لإبداعهم، ايمانا منه بأهمية استثمار الطاقات الشبابية في مستقبل الكويت عبر تحفيزهم ومساعدتهم خلال اهم مراحل تحصيلهم العلمي بإطلاعهم على الخيارات الوظيفية المتاحة أمامهم.

كما يستمر البنك الأهلي الكويتي في توفير الدعم للطلبة الكويتيين من خلال «أكاديمية الأهلي» التي تركز على صقل مهارات الطلبة والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي وتزويدهم بالتدريب اللازم والتأهيل لخوض ميدان العمل.