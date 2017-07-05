أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عن فوز الشيخ دعيج الصباح بسيارة «نيسان باترول» ذات الدفع الرباعي خلال سحب حساب «الثريا للراتب» الشهري، وقد أعرب الفائز عن سعادته بهذا الفوز.

ومع السحب الشهري، يحصل العميل على فرصة لربح سيارة نيسان باترول ذات الدفع الرباعي كل شهر ومقابل كل 10 دنانير متوافرة في الحساب يحصل العميل على فرصة واحدة.

وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب، بالدينار الكويتي، أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات، ومنها الحصول على القروض، وبطاقة السحب الائتماني.