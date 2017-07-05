البرنامج تناول محاور عديدة كالمعايير الشرعية الدولية وآليات الرقابة

نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) حفلا تكريميا لتتويج مجموعة من الموظفين بعد تمكنهم من اجتياز برنامج «الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية»، CIBFS، واستحقاقهم الشهادة المعتمدة محليا من معهد الدراسات المصرفية IBS، وخارجيا من هيئة الاعتماد الدولي في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بدولة البحرين CIBAFI، وذلك في إطار حرص البنك على تقدير ومكافأة موارده البشرية ومساندة جهودهم في سبيل تعزيز تحصيلهم العلمي وتطوير قدراتهم وخبراتهم المهنية.

حضر حفل التكريم، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك» وليد مندني، ومدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة فادي الشالوحي وعدد من اعضاء الادارة التنفيذية وإدارة تطوير المواهب في البنك.

وقال المدير التنفيذي لادارة المواهب في «بيتك» عماد مرزى، ان برنامج «الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية» تم تصميمه وتطويره ليقدم المعرفة بالصيرفة الاسلامية وتطبيقاتها العلمية وفقا لمتطلبات الصناعة المصرفية الاسلامية المتطورة، بما يؤهل المشتركين ويزيد من كفاءتهم المهنية ويطور قدراتهم ومهاراتهم على ايجاد الحلول المبتكرة للقيام بكل العمليات المصرفية الاسلامية بالشكل الأمثل، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجههم في العمل.

وأضاف ان البرنامج تناول محاور عديدة في الصناعة المالية الإسلامية كالمعايير الشرعية الدولية وآليات الرقابة الشرعية، والأسس الاقتصادية والشرعية للخدمات المالية الاسلامية، واساسيات المحاسبة والتحليل المالي، واساسيات الائتمان المصرفي وادارة المخاطر، وأسس الهندسة المالية لعمليات المؤسسات الاسلامية، وهيكل القطاعات المالية، وصيغ التمويل الاسلامي، وتحليل الائتمان، بالإضافة الى مبادئ الاقتصاد الإسلامي.

وأشار الى ان البرنامج تضمن مزيجا من الدراسات الرئيسية والمشاريع العملية امتدت لـ 186 ساعة ضمن نحو 3 شهور، بالإضافة الى 12 ساعة لمشروع الحالة العملية الذي يتضمن التعريف بالمشروع واعتماده ومناقشته أمام لجنة معتمدة، لافتا الى انه على المشارك تقديم مشروع التخرج الذي يهدف إلى تطبيق ما يتعلمه على حالات عملية، وإعطاء أفكار واستسقاء معلومات جديدة مما تم تعلمه، مشيرا الى ان المشتركين قدموا باقة ابتكارية من مشاريع الحالة العملية التي سيتم اخذها بعين الاعتبار لدراسة جدوى تطبيقها.

ونوه الي أنه يمكن للحاصلين على شهادة الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية المعتمدة من المعهد والمجلس العام، الحصول على شهادة الدبلوم المهني المتقدم في المالية الإسلامية الذي يصدره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.