إجمالي الجوائز الشهرية يصل إلى 20 ألف دينار

نظم بنك وربة سحب حساب السنبلة الشهري لشهر يونيو تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالسحب الشهري لحساب السنبلة الذي يتيح للعملاء ربح جوائز نقدية تصل إلى 20 ألف دينار .

تجدر الإشارة الى أن حساب السنبلة في بنك وربة يلقى إقبالا كثيفا من قبل العملاء لما يؤمنه من تسهيلات وجوائز قيمة.



وقد حرص البنك خلال مطلع 2017 على إضافة تطورات نوعية على الحساب لقت استحسان العملاء، فقد شملت التطورات زيادة عدد الفائزين إلى 12 فائزا، كما أصبح إجمالي الجوائز الشهرية 20 ألف دينار كويتي، ولكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل إيداع مبلغ 10 دنانير.



ويعتبر الخيار الأمثل لجميع العملاء للتوفير وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد مالية على أرصدتهم.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ انطلاقته، يحرص بنك وربة على تصميم حلول مصرفية مبتكرة وفريدة تهدف بالدرجة الأولى إلى تمييز عملاء البنك عن غيرهم والنهوض بقطاع الصيرفة الإسلامية حيث استهل عام 2017 بجملة من المنتجات المصرفية الإسلامية ترقى إلى المستويات العالمية في جودتها ومرونتها وتندرج تحت جملة الحلول النوعية التي يقدمها البنك حصريا.

وقد فاز في سحب السنبلة الشهري لشهر يونيو كل من: فلاح سالم فالح العازمي، وعبد الوهاب بدر سيد عبد الوهاب الرفاعى بجائزة 5000 دينار، كما فاز بجائزة 1000 دينار كل من: فوزيه عثمان جاسم الفهد، فيصل دحيم عبدالله الرشيدي، هليل صنت هليل الحربي، مريم برجس ناصر الشمري، عبدالله عديس محمد الحسيني، عبدالعزيز ابو العلا، براك محمد ماطر المسعودي الشمري، سعد عوض سويدان العتيبي، احمد خليل ابراهيم الفيلكاوي، صعب ابداح خالد الهاجري، نبيلة هاشم ابراهيم البلوشي، ومها محمد امخيشم الشمري.