حققت البورصة في تعاملات أمس مكاسب تقدر بنحو 126 مليون دينار مكاسب لتصل القيمة الرأسمالية إلى 27.138 مليار دينار.

وجاءت هذه المكاسب على اثر عودة مؤشرات البورصة للارتفاع الجماعي بعد تراجع لافت في الجلسة قبل الأخيرة.



وارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.1% بعد إضافة 73.5 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 6638 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.5% محققا 1.8 نقطة مكاسب ليصل إلى 397 نقطة، وحقق مؤشر كويت 15 ارتفاعا بنسبة 0.7% بإضافة 6.7 نقاط مكاسب يصل بها إلى 908 نقاط. مكاسب البورصة لم تقتصر على ارتفاع المؤشرات، بل شملت أيضا السيولة التي ارتفعت في جلسة أمس بنسبة 15% ببلوغها 9.8 ملايين دينار ارتفاعا من 8.5 ملايين في الجلسة التي سبقتها.