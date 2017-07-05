يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة عربي القابضة طارق المعوشرجي ان مجلس الادارة سوف يسعى إلى دعم وتطوير فروع التجزئة في المستقبل، حيث هناك فرص في عدد من القطاعات منها قطاع صيانة النفط في امارة ابوظبي، من خلال ايجاد شريك استراتيجي.

وأضاف المعوشرجي خلال اعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2016 بنسبة حضور 65% ان الشركة تسعى لزيادة قاعدة عملاء قطاع التجزئة من خلال التوسع في الادوات والخدمات المقدمة وخاصة في مجال الألمنيوم وصيانة حمامات السباحة.



وأوضح أن مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي يبقى احد الركائز الاستراتيجية كونه اكبر استثمار لدى المجموعة وعليه فإن المجموعة تتطلع للمشاركة في المنافسة حول المشاريع المطروحة لإنشاء المستشفيات.



ونوه المعوشرجي إلى مراكز بيع التجزئة واجهت بعض الصعوبات فقد حققت اجمالي ايرادات 33.5 مليون دينار بانخفاض 3% مقارنة بعام 2015، كما انخفضت صافي الارباح 10%، وانخفضت ايرادات فروع قطر 4% بسبب تأخير في تشغيل مشروع قطر للبترول والتي حصل عليه الفرع منذ عامين، وعلى الرغم من انخفاض مستوى الاداء لعام 2016 لفرع الامارات إلا ان فرع الشركة استطاع ان يتواجد في عدد من المشاريع مع بلدية دبي سوف تأتي ثمارها خلال الربع الاول من عام 2017.



وأكد المعوشرجي ان قطاع المشاريع الهندسية حقق ايرادات بلغت 61.5 مليون دينار بارتفاع 1% لعام 2016، واستطاع ان يقفز بصافي الارباح 270% مقارنة بأداء 2015، وقد فاز القطاع بعدد من المناقصات خلال 2016 بلغت 92.6 مليون دينار ليدعم هذا المبلغ ربحية المجموعة خلال السنوات القادمة.



أما بخصوص النتائج المالية فقال المعوشرجي في كلمته امام المساهمين بتقرير مجلس الادارة ان حجم الإيرادات بلغت 98.1 مليون دينار متقاربة إلى حد ما لإيرادات العام السابق البالغة 98.2 مليون دينار، وارتفعت اعباء التمويلية 6% بسبب القروض الممنوحة لتمويل الدخول في مناقصة مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي.



ووافقت العمومية على كافة بنود جدول الأعمال البالغ عددها 15 بندا وكان اهم ما تمت مناقشته والموافقة عليه هو عدم توزيع ارباح عن عام 2016، وتفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.



وانتخبت الجمعية مجلس ادارة جديدا لثلاث سنوات القادمة، وهم طارق المعوشرجي وحامد البسام وصلاح المعوشرجي وقتيبة الشاهين وخالد عبدالغني وبدر المنصور.