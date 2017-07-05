تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء»، قالت شركة الخطوط الوطنية الكويتية امس انها ستطلق أولى رحلاتها المجدولة الى مدينة «تبليسي» عاصمة جورجيا 11 يوليو الحالي بمعدل ثلاث رحلات اسبوعيا.

وقالت مديرة العلاقات العامة والاعلام في الشركة لنا الرشيد في تصريح لـ «كونا» انه من المقرر ان يتم تسيير رحلات أخرى في 12 و13 من الشهر نفسه إلى كل من «باكو» عاصمة أذربيجان و«سراييفو» بالبوسنة على التوالي بمعدل رحلتين في الأسبوع.

وأضافت ان الشركة لديها خطة توسعية لتسيير وجهات جديدة للوصول إلى إجمالي 10 وجهات خلال المرحلة الأولى من التشغيل لاسيما بعد تسلم الطائرة الثانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأشارت الى انتهاء «الوطنية» من التحضيرات اللازمة لبدء عملياتها التشغيلية، موضحة ان نظام الحجوزات عبر الموقع الالكتروني ووكلاء السفر سيتم إطلاقه خلال ساعات اذ يمكن للمسافرين التواصل مع جميع مكاتب السفر بالكويت ابتداء من اليوم لحجز مقاعدهم إلى الرحلات التي يقصدونها في الوجهات الثلاث المذكورة.

ولفتت الى أن هناك عددا من الوجهات الاخرى في دول المنطقة سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع الادارة العامة للطيران المدني.

واكدت الرشيد ان «الوطنية» لديها خطة عمل خمسية تنتهي في عام 2022 وتتركز في مضمونها على تقديم خدمات «رائعة» لجميع المسافرين خاصة راغبي قطاع الطيران الاقتصادي الذي تعمل في اطاره الشركة بادارتها الجديدة.

واوضحت ان جميع رحلات الوطنية ستشهد ميزة مختلفة عن اي رحلات من قبل إذ ان فريق العمل على كل رحلة سيقدم خدماته للركاب بأسلوب يختلف عن العمل التقليدي المعتاد، حيث ستتميز بطابع شبابي يغلب عليه المرح وتوفير كل ما يحتاج اليه الراكب خلال الرحلة.