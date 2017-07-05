توقع «جولدمان ساكس» ارتفاع قيمة العملة الإلكترونية «البيتكوين» بنسبة 50% تقريبا خلال الفترة المقبلة.

وقال «شيبا جافري» المحلل في بنك الاستثمار الأميركي عبر مذكرة بحثية صدرت مطلع الأسبوع الجاري اشارت فيها الى ان «البيتكوين» قد يرتفع لمستوى 3915 دولارا.

ويمثل السعر المتوقع للبيتكوين زيادة بنسبة 52% مقارنة بسعر العملة المسجل أمس الاثنين والبالغ 2567 دولارا.

وأشار التقرير إلى أن الحد الأدنى المستهدف للعملة الإلكترونية يصل إلى مستوى 3212 دولارا، في حين هناك احتمالية للتوسع في المكاسب إلى مستوى 3915 دولارا.

وكانت «البيتكوين» قد تجاوزت مستوى 3000 دولار في وقت سابق من الشهر الماضي، قبل أن تتراجع بشكل حاد لتفقد حوالي 800 دولار من قيمته، لكنها تعافت نسبيا مؤخرا لتعود أعلى 2500 دولار.

وارتفعت «البيتكوين» بنحو 160% منذ بداية العام الحالي، لتحل في المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأصول من حيث العوائد بعد عملة «الإيثريوم» الإلكترونية.

وفي تقرير آخر ل «العربية» اكدت ان عملة «البيتكوين» لم تتوقف عن إثارة الجدل منذ تأسيسها، لكن مع تذبذب قيمتها بشكل كبير وحاد يثير التساؤلات حول ادائها المتوقع خلال عام 2017.

و«البيتكوين» عبارة عن عملة رقمية لا يصدرها أي بنك مركزي ولا تخضع لرقابة أي جهة إشرافية، تم تأسيسها من قبل مصمم ومخترع الـ«بيتكوين» الذي يسمي نفسه «ساتوشي ناكاموتو» وهويته مجهولة.

شهدت عملة «البيتكوين» تقلبات حادة في الفترة الأخيرة، إذ إن شراء الصينيين تسبب بالارتفاعات فيما تحذيرات المركزي الصيني تسببت بخسائر حادة.

وفي حين يتناقص المعروض النقدي من الـ«بيتكوين»، يتوقع «ساكسو بنك» أن تستأنف العملة ارتفاعاتها ليتجاوز متوسط قيمتها 2000 دولار خلال العام الحالي.