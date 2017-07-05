في إطار استعداداته للجيل السابع حصل برنامج البروتيجيز على دعم من شركة التسهيلات التجارية للسنة الثالثة على التوالي، وأكد مساعد الرئيس التنفيذي للتسويق ناصر علي المناعي اعتزاز «التسهيلات» بدعم البرامج التي من شأنها رفعة شباب الكويت كبرنامج البروتيجيز، وأضاف أن الشركة يسرها مد يد الدعم دائما إلى الشباب الكويتي في كل القطاعات.

وقال المناعي: «تفتخر الشركة برعايتها للعام الثالث على التوالي لبرنامج البروتيجيز والذي أثبت خلال السنوات الماضية أنه أحد البرامج الشبابية الإبداعية في المنطقة العربية»، وأضاف المناعي: تنسجم رعاية التسهيلات لهذا البرنامج في مضمونها وأهدافها مع التزامها الجاد والمستمر بتقديم كل سبل الدعم الممكن للمبادرات الثقافية والاجتماعية التي تترك أثرا ايجابيا على الشباب.

وقال المرشد في «البروتيجيز» مشاري المفرح: «نحن فرحين باستمرار هذا التعاون مع شركة التسهيلات التجارية للسنة الثالثة على التوالي، حيث يحقق مثل هذا الدعم الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها في موسمه السابع»، كما عبر عن سعادته بما قدمته شركة التسهيلات التجارية في السنوات السابقة، موضحا أن مثل هذا الاهتمام ساعد وسيساعد كثيرا في وصول البرنامج إلى أكبر عدد من الشباب في دولتنا الحبيبة الكويت ودول الوطن العربي، لافتا إلى أن البرنامج منذ تأسيسه قبل سبع سنوات استطاع تخريج ستة أجيال بمجموع ١٥٠ شابا تقريبا استطاعوا تحقيق تميز ملحوظ في مجالاتهم العلمية.

وأشاد القائمون على البرنامج بتعاون الجهات الجديدة المساهمة في دعم برنامج البروتيجيز، مشيرين إلى أن هذا الدعم من شأنه أن يمنحهم حافزا أكبر للارتقاء بالأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها، مشيرين إلى أن البرنامج يسعى إلى خلق جيل يتحلى بالقيادة والمعرفة في كافة المجالات.

وأشار القائمون على هذا البرنامج الى أن الحملة الترويجية للموسم السابع قد بدأت بالفعل منذ بداية العام الحالي ٢٠١٧ من خلال عمل زيارات للجامعات والمدارس إلى جانب المشاركة في الفعاليات الأخرى للتعريف بالبرنامج وذلك لمنح الشباب فرصة التسجيل هذا العام، كما أننا حاليا قد بدأنا في مرحلة المقابلات للطلبة المقدمين على البرنامج لاختيار ٢٥ طالبا وطالبة لهذا العام.

وأضاف: إن برنامج البروتيجيز سينطلق في التاسع من يوليو على أن يستمر لمدة ٦ أسابيع بين الكويت وبرلين وبراغ، ونحن نشجع كافة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٤ سنة على معرفة المزيد عن البرنامج والتسجيل للالتحاق بالجيل الثامن في أقرب وقت ممكن عبر الموقع الإلكتروني www.theproteges.org.