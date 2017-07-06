أجرى البنك التجاري الكويتي سحب «النجمة» على الجائزة الكبرى للسحوبات الفصلية وذلك للربع الثاني من العام 2017 والبالغة قيمتها 150 ألف دينار، وقد تم السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة. وكانت الجائزة من نصيب السيدة شيخ جوسيا بيجم.

وقد استقبلت إدارة البنك ممثلة بكل من سحر الرميح مدير عام قطاع الائتمان التجاري ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة، ولينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد الفائزة سعيدة الحظ لتسليمها الجائزة.

وقد عبرت الفائزة سعيدة الحظ عن سعادتها بالجائزة وشكرها للبنك التجاري الكويتي الذي وفر لها هذه الفرصة للفوز بالجائزة الكبيرة عن طريق حساب النجمة، مشيدة بمنتجات وخدمات البنك التجاري المصرفية وخصوصا حساب النجمة الذي يوفر لأصحابه فرصا مواتية للفوز بجوائز ضخمة تمكن أي رابح من تحقيق أحلامه، فضلا عن انه حساب توفير متميز.

ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي كان سباقا في طرح الحسابات التي توفر لأصحابها فرص الدخول في سحوبات والفوز بجوائز نقدية، حيث كان البنك قد طرح في تسعينيات القرن الماضي شهادة النجمة التي تحولت فيما بعد إلى حساب النجمة الذي يتم تطويره بصورة مستمرة ويوفر لعملائه الآن أكبر جائزة نقدية يومية في الكويت بقيمة 7000 دينار كويتي، فضلا عن أربع جوائز فصلية تبدأ بمبلغ 100 ألف دينار كويتي للربع الأول من العام وتتزايد تدريجيا بمعدل 50 ألف دينار كويتي لكل ربع فيما بعد لتصل قيمة الجائزة الفصلية الكبرى إلى ربع مليون دينار كويتي للربع الأخير من العام.

ويتمتع حساب النجمة بمزايا عديدة إضافة إلى الجوائز القيمة والضخمة التي يقدمها الحساب حيث يتم إصدار بطاقة سحب آلي خاصة بالحساب وبالتالي يستطيع صاحب الحساب استخدامه بكل مرونة في إنجاز أعماله المصرفية ومشترياته والاستفادة من جميع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الموبايل.