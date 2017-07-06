أعلنت زين الكويت عن أسماء الفائزين في المسابقة السنوية التي أطلقتها عبر تطبيق «زين الشهور» على الأجهزة الذكية خلال شهر رمضان المبارك، والتي لاقت تجاوبا كبيرا من قبل متابعي قنوات زين للتواصل الاجتماعي ومستخدمي التطبيق طوال الشهر الفضيل.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن التطبيق المجاني الذي أطلقته هذا العام بنسخته السادسة أتى في إطار جهودها الدائمة لتقديم آخر الحلول المبتكرة لعملائها في مجال خدمات القيمة المضافة، حيث تحرص الشركة على تقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطورا في عالم خدمات القيمة المضافة لعملائها كونهم قاعدة المشتركين الأكبر في الكويت.



وأعلنت زين أسماء الفائزين في المسابقة وهم علي محمد الحماد وعبدالوهاب محمد الحسن، حيث قامت الشركة بتقديم مجموعة من الجوائز القيمة لهم بعد فوزهم بالمسابقة التي أطلقتها لمستخدمي التطبيق، والتي شملت أسئلة تتعلق بآداب وسنن الشهر الكريم.

وأشارت الشركة إلى أن المحتوى والخدمات التي قدمها تطبيق «زين الشهور» تمت إضافتها لتساعد عملاءها على تحقيق أهداف الشهر الكريم، حيث قدم التطبيق أجمل التلاوات القرآنية والأدعية الحكيمة وإمساكية شهر رمضان، بالإضافة لجدول شامل تضمن قائمة المقرئين في المساجد التي أقيمت بها صلاة قيام الليل.



وبينت زين أن النسخة الجديدة من التطبيق قدمت أيضا البرنامج الحصري الذي عرضت حلقاته يوميا بالتعاون مع الشيخ طلال فاخر، والتي تضمنت مختلف المواضيع الإسلامية والنصائح والمواعظ الهامة التي تجيب عن تساؤلات الجمهور خلال الشهر الكريم.

وأكدت زين حرصها على تقديم الخدمات الأكثر تميزا إيفاء بوعودها لمشتركيها لتقديم أفضل الخدمات والعروض بالشكل الذي يعزز من موقعها الريادي في السوق، ولتضمن تقديم أعلى مستوى جودة من الخدمات وأفضل العروض الترويجية وأفضل تجربة اتصالات بما يعكس ريادتها في السوق الكويتي.