فرصة لدخول السحب النهائي على سيارة لامبورجيني هوراكان

أعلن بنك الكويت الدولي مؤخرا عن أسماء الفائزين في السحب السادس لحملته الترويجية الجديدة «امسح واربح»، حيث ربح عشرة عملاء محظوظين نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كويتي كحد أقصى، وهم كل من: علي محمد نايف الرميض الشمري، عبدالرزاق جاسم عبدالرزاق الحسن، بدر محمد العازمي، علويه محمد عمر مكنون، مها خالد حزام العجمي، افراح علي عوده عبدالله، عادل بلال فرج المناعي، عبدالله محمد عبدالله القبندي، يرجس كامل سويلم الظفيري، فجر محمد احمد الهولان.



يذكر أن هذه الحملة صممت خصيصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» تؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12000 دينار، بالإضافة إلى فرصة دخول السحب الأسبوعي وربح راتب نصف شهر وبحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

من جانبه، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك يوجين جاليجان بأن حملة «امسح واربح» صممت لتمنح عملاء الدولي مزايا رائعة تضاف إلى مزايا حساب الراتب المميزة، مشيرا إلى أن الدولي يحرص دائما على ابتكار كل ما هو جديد من حملات وعروض ترويجية بهدف مكافأة عملائه الحاليين والجدد بمنحهم أفضل الجوائز التي تدعم التزاماتهم المالية، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم على اختلافها.

كما أشار جاليجان إلى أن حملة «امسح واربح» صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديد فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر.



هذا، وسيتمتع عملاء حساب الراتب أيضا بمزايا استثنائية تشمل الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5000 ديـــنار مع فـــترة سداد مرنــــة تـــصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، وعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب أو الرصيد، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة، وعلما أن فرص الفوز مازالت متاحة أمام المزيد من العملاء الذين ينتظرون الربح في السحب القادم، إلى جانب جوائز نقدية فورية تصل لغاية 12000 دينار، والجائزة الكبرى سيارة لامبورجيني.