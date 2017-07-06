يبدو أن الانفاق على قطاع البنية التحتية سيستحوذ على جزء كبير من انفاق الحكومات بدول المنطقة، حيث يتوقع ان يصل الانفاق على هذا القطاع الى 280 مليار دولار بحلول 2018، وبنسبة نمو 6.4%، ويستحوذ هذا الانفاق على 7.3% من الناتج المحلي الاجمالي لدول الشرق الاوسط، وذلك بحسب تقرير حديث لابحاث «بي إم أي».

ويتحدث التقرير عن ان الحكومات بدول المنطقة توجه جزءا كبيرا من استثماراتها الى البنية التحتية، حيث شهد الانفاق على قطاع البنية التحتية بالشرق الاوسط خلال 2016 نحو 235 مليار دولار، وفي العام الحالي يقدر الانفاق بنحو 255 مليار دولار.وتتحدث ابحاث «بي إم أي» عن استمرار ارتفاع الانفاق على البنية التحتية بدول المنطقة الى 366 مليار دولار بحلول العام 2021، ولكنها ستشهد تباطؤا في النمو خلال الاعوام المقبلة، فيما ستزيد نسبة هذا الانفاق الى الناتج المحلي الاجمالي لدول المنطقة من 7.2% خلال العام 2017 الى 7.7 في العام 2021.

وأوضح التقرير أن أسواق البنية التحتية في دول الخليج توفر أفضل توازن بين الفرص القوية وبيئة الاعمال منخفضة المخاطر إقليميا وعالميا، حيث ينعكس ذلك على سيطرتهم على أهم نقاط مؤشرات «بي إم أي» للمخاطر، وذلك على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المستوى العالمي.

وتوقع أن يبدأ الانتعاش في اقتصادات المنطقة خلال 2017 واستمرارا في العام 2018 في ضوء ارتفاع النفط، حيث يتوقع أن يبلغ خام برنت 57 دولارا للبرميل خلال العام 2017، الأمر الذي سيخفف من الضغط وموازنات الحكومات بالمنطقة.