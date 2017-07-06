يتضمن المشروع القيام بجميع الأعمال المرتبطة بمباني التحكم وأجهزتها وأعمال البنية التحتية

محمود عيسى

قدمت شركة لارسن اند توبرو الهندية اقل العروض من حيث القيمة لمشروع مد خط الانابيب الخامس من شمال الكويت الى مدينة الأحمدي في الجنوب من بين 3 عروض تم تقديمها للمشروع الذي يقوم بدعم خطوط الأنابيب الثلاثة القائمة ويعمل بطاقة استيعابية تصل الى 1 مليون برميل يوميا حسبما ذكرت ميد أمس.



وتبلغ قيمة العرض الذي قدمته الشركة الهندية 262 مليون دولار (ما يعادل 79.6 مليون دينار) فيما قامت شركة 3 سي اليونانية بتقديم عرض بقيمة 312 مليون دولار وثالث العروض كان لشركة سايبم الايطالية والتي قدمت عرضا وصلت قيمته الى 345 مليون دولار واخيرا شركة البترول الوطنية الصينية التي قدمت عرضا بقيمة 367 مليون دولار.



تم تأهيل 17 من الشركات العالمية للقيام بالمشروع الذي سيقوم بنقل النفط الخام من مناطق الانتاج في الشمال الى الموانئ الجنوبية للتصدير. ويتضمن المشروع القيام بجميع الأعمال المرتبطة بالمشروع من مباني التحكم وأجهزتها وأعمال البنية التحتية والمحطات والمعدات المستخدمة واي تعديلات او ترقيات او مرافق.



وتسعى الكويت الى تحسين البنية التحتية ومرافق النقل للنفط الخام وكذلك امكانيات التخزين والتصدير في الوقت الحالي من خلال خطة تطوير تضاهي امكانيات الانتاج المستهدفة والتي تصل الى 4 ملايين برميل بحلول 2020 حسب تأكيدات شركة نفط الكويت.



واشارت ميد الى ان تطوير خط الانابيب الخامس يأتي بالتزامن مع تطوير المركز الـ 32 بقيمة تصل الى 1.65 مليار دولار والذي تم التعاقد على تطويره مع شركة بتروفاك البريطانية من اجل تطوير انتاج حقل برقان والذي يقع في الجنوب الشرقي منه.