عقبت شركة الكويت للتأمين المؤمنة لمشروع العاصمة على حادث الحريق الذي حدث الجمعة الماضية في أساسات مشروع العاصمة المملوك من إحدى الشركات العقارية في الكويت، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف أن الشركة ملتزمة بالوقوف وراء عملائها والتقيد باحترام عقود التأمين المبرمة بينها وبين عملائها.

وأشار شريف في بيان صحافي امس، إلى أن «الكويت للتأمين» لديها ملاءة مالية تجعلها قادرة على تغطية التعويضات بكل أحجامها وخاصة المشاريع الكبرى دون أن تؤثر على وضعها المالي، موضحا أن هذا الأمر جعل من الشركة الخيار الأول لمعظم الشركات الكبرى بحكم قدرة الشركة على دفع التعويضات في حال حدوث أي حادث، بالإضافة إلى حماية الشركة المؤمن عليها من المخاطر المالية أو المخاطر التي قد تحدث في المشاريع.

وأشار الى أن الشركة تسعى لمساندة الاقتصاد الوطني والشركات من خلال توفير كل المنتجات التأمينية المتطورة التي تساهم في بعث الطمأنينة والأمان للعملاء، بما يساهم في تحقيق الازدهار للاقتصاد القومي، وليصبح أداة للمحافظة على عناصر الإنتاج في المجتمع وزيادتها، وكذلك تقوم الشركة بتطوير منتجاتها بشكل مستمر بما يتناسب مع احتياجات السوق الكويتي.