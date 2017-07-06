انطلاقا من سعيه لتلبية احتياجات العملاء، أطلق بنك برقان وبالتعاون مع مجموعة YQ Now خدمة الاستقبال والمساعدة في المطارات الدولية لعملاء بريميير بأسعار مخفضة.

وتوفر هذه الخدمة مزايا مميزة لعملاء «بريميير» من حاملي بطاقة VISA Signature حيث تمكنهم من تسريع إجراءات السفر والوصول في أكثر من 450 مطارا حول العالم.

وتشتهر مجموعة YQ Now بتقديم خدمة فريدة من نوعها ومن الدرجة الأولى، حيث توفر للعملاء مساعدين يقومون بمتابعة وتخليص إصدار التأشيرات من خلال خدمة المسار السريع بعيدا عن طوابير الانتظار، بالإضافة إلى الاهتمام بالأمتعة، وتوفير النقل بسیارة لیموزين، وتقديم الزهور عند الوصول، وتخليص الوثائق المطلوبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ولكي يستفيد عملاء «بريميير» من هذه الخدمة المميزة، ما عليهم إلا حجز الخدمة المطلوبة قبل 72 ساعة من سفرهم وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة YQ Now https://cemea.yqnowgroup.com ومع استخدامهم بطاقة «VISA Signature» من بنك برقان، يمكنهم الحصول على خصم حتى 25%.