ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 50 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 46.60 دولار بزيادة نسبتها 1%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ظل خام القياس العالمي مزيج برنت دون الـ 50 دولارا للبرميل خلال تداولات أمس متأثرا بضغوط من زيادة إمدادات أوپيك لكن التوترات السياسية التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط حدت من الخسائر.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49.60 دولارا للبرميل دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات إلى 47.02 دولارا للبرميل.