وقعت شركة توتال، عملاق الطاقة الفرنسي، اتفاقا بقيمة 5 مليارات دولار مع إيران لتطوير حقل بارس الجنوبي لانتاج الغاز الذي ينتج 370 ألف برميل نفط مكافئ يوميا. ويعد الاتفاق الأول بين طهران وشركة أوروبية في قطاع الطاقة منذ رفع العقوبات المفروضة عليها منذ عامين.

علق وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة عقب توقيع الاتفاقية مع الشركة الفرنسية أن بلاده منفتحة أمام الأعمال التجارية مع كافة الشركات العالمية.

ويأتي تطوير الحقل من خلال اتحاد شركات توتال الفرنسية بنسبة 50.1% لجانب شركة النفط الوطنية الصينية بنسبة 30% وشركة بتروبارس الايرانية بنسبة 19.9%.

تملك إيران ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي عالميا بحجم يصل الى 34 تريليون متر مكعب بعد روسيا التي تحتل الصدارة بحجم احتياطي 47.8 تريليون متر مكعب.