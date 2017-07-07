وقعت شركة الدار للهندسة والإنشاءات، التابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية عقدا لتنفيذ أعمال إنشائية بقيمة 24.5 مليون دولار لمدة 20 شهرا. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن العقد خاص بمشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور والتابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

وأشارت «الامتياز» إلى أنها وقعت العقد مع شركة هيونداي الهندسية المحدودة بكوريا الجنوبية، والمتحالفة مع كل من شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات والهيئة الكورية للغاز.

وتابعت «الامتياز» أنه من المتوقع أن تحقق الدار للهندسة والإنشاءات هامش ربح بنسبة تتراوح بين 3 و5% من قيمة العقد، وهي نسبة تقديرية وفقا للمتغيرات.