متوسط السيولة تراجع إلى 9 ملايين دينار يومياً من 12 مليوناً قبل العيد

ينتظر بناء مراكز جديدة استعداداً للكشف عن أرباح النصف الأول شريف حمدي

سجلت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من الربع الثالث للعام الحالي، وكان لافتا أن المؤشر السعري الأكثر انخفاضا مقارنة مع المؤشرات الوزنية، وذلك على وقع عمليات بيع لعدد من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية في الفترة الأخيرة.

وأثرت عدة عوامل على مجمل أداء البورصة خلال تعاملات الأسبوع، وكانت كالتالي:

٭ تعرض المؤشر السعري في جلسة افتتاح الأسبوع لانخفاض بنسبة 2.2% لخسارته أكثر من 150 نقطة، وكان ذلك على إثر انخفاضات لعدد محدود من الأسهم الخاملة، وتؤثر هذه النوعية من الأسهم (الخاملة) على أداء المؤشر السعري بشكل كبير سواء عند الارتفاع أو الانخفاض، وكان لهذا التراجع في بداية الأسبوع أثره الواضح على أداء المؤشر بنهاية تعاملات الأسبوع الذي خسر مستوى 6700 نقطة ليهوى إلى ما دون هذا المستوى.

٭ تأثرت بورصة الكويت كسائر بورصات المنطقة بالأحداث الجيوسياسية التي ما زالت تلقي بظلالها على أداء هذه الأسواق.

٭ رغم الارتفاعات اللافتة على مستوى سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات الأسبوع من نحو 40 دولارا إلى 46 دولارا، إلا أن السوق لم يتعاط مع هذا العامل المهم، وجنحت مؤشراته إلى الانخفاض الجماعي.

ومن المتوقع أن يبدأ المتعاملون بالسوق سواء محافظ وصناديق استثمارية أو أفراد في التحرك لبناء مراكز جديدة في ظل الاستعداد للكشف عن أرباح النصف الأول والتي بدأ الحديث عن توقعات بشأنها، حيث ستبدأ البنوك كالمعتاد في الافصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من 2017، ومن ثم تتتبعها الشركات الكبيرة التي عادة ما تحقق نموا بالأرباح.

وشهدت السيولة تراجعا بنسبة 25% تقريبا في تعاملات الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الأخير قبل عطلة العيد، حيث بلغت حصيلة الاسبوع 46 مليون دينار بمتوسط يومي 9.2 ملايين دينار، مقارنة مع 61 مليون دينار بمتوسط يومي 12.2 مليون دينار.

وحققت القيمة الرأسمالية في آخر 7 جلسات متضمنة جلسات الأسبوع الحالي وجلستي الأربعاء والخميس الماضيين (عقب عطلة العيد)، تراجعا بنحو 430 مليون دينار، لتصل القيمة إلى 27.093 مليار دينار مقارنة مع 27.520 مليار دينار في آخر أسبوع قبل العيد.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع على النحو التالي:

٭ تراجع المؤشر السعري 1.2% بخسارته 82 نقطة مقارنة مع اقفال النصف الأول ليصل إلى 6680 نقطة، وبذلك تقلصت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 16.2%.

٭ انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.5% بخسارته نقطتين ليصل إلى 397 نقطة، وبذلك تقلصت مكاسبه خلال العام الحالي إلى 4.5%.

٭ حقق مؤشر كويت 15 تراجعا بنسبة 0.3%، محققا 3 نقاط خسائر ليصل إلى 907 نقاط، وبذلك تقلصت مكاسب المؤشر في 2017 إلى 2.5%.