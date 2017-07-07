أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) أن استثماراتهما في قطر تقدر بنحو 12.5 مليون دينار.

وقالت «أعيان للإجارة» أن إجمالي استثماراتها في قطر تقدر بـ 7.5 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن استثماراتها تتمثل في الاستحواذ على 33% في شركة أعيان للإجارة الزميلة بقطر، والتي تعمل بمجال الإجارة، بقيمة أصول تقدر بـ 6 ملايين دينار، فيما تمتلك أسهما بقيمة 400 ألف دينار «قابلة للبيع» في بنك قطر الأول، إلى جانب عقار استثماري «أرض فضاء» في قطر بقيمة 1.1 مليون دينار «ملكية غير مباشرة». وأشارت «أعيان» إلى أن الآثار المالية لتلك الاستثمارات سوف تظهر على المدى المتوسط والبعيد في حالة انخفاض قيم الأصول. من جهة أخرى، قالت «كفيك»، إن انكشافاتها على السوق القطري بشكل مباشر محدود للغاية ولا يكاد يذكر. وأوضحت أن انكشافاتها غير المباشرة في السوق القطرية تتمثل في المساهمة بنسبة 29.5% في شركة الصلبوخ التجارية بما يمثل 4.7 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2017.

يشار إلى أن الصلبوخ أعلنت أمس أن فرعها في الإمارات، شركة كسارات الصلبوخ التجارية، توقفت مبيعاته إلى السوق القطرية منذ بداية أزمة قطع العلاقات في 2 يونيو الماضي.

وطبقا لذلك أشارت «كفيك» إلى أنها ستقوم بتسجيل 29.5% وفق أي تأثير ستتعرض له الشركة باعتبارها تستحوذ على زميلة لها استثمارات بالسوق القطرية، موضحة أن التأثير ستظهر نتائجه على أعمال الزميلة بربع سنوي.