أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن بيع حصة مؤثرة في أحد المباني بالمملكة المتحدة، والمؤجر لشركة أمازون البريطانية للخدمات المحدودة والشركات ذات الغرض الخاص التي استحوذت على المبنى مقابل 25.3 مليون جنيه استرليني تقريبا.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن الأثر المالي لعملية البيع هو انخفاض أصول كامكو بمبلغ 56 مليون جنيه استرليني، وتراجع التزاماتها بقيمة 56.5 مليون جنيه استرليني.

يشار إلى أن كامكو أعلنت في أبريل الماضي أنها استحوذت على أكبر مستودع من حيث المساحة مؤجر لشركة أمازون البريطانية للخدمات المحدودة بـ 61 مليون جنيه استرليني.