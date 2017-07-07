تناقش عمومية شركة رابطة الكويت والخليج للنقل خلال عموميتها التي ستعقد في 26 يوليو الجاري، توزيع 5% من رأس المال أسهم منحة، بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، وبتكلفة 1.3 مليون دينار.

وطبقا لإفصاح الشركة لبورصة الكويت، فإن العمومية ستنظر في زيادة رأس المال من 26.4 مليون دينار موزعا على 264.2 مليون سهم إلى 27.7 مليون دينار توزع على 277.4 مليون سهم.

وكان مجلس إدارة الرابطة قد أوصى بتوزيع أسهم مجانية للعام الماضي بنسبة 5% من رأس المال، وبواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، علما بأن توصية عام 2015 كانت بعدم توزيع أرباح.

وفي الربع الأول، ارتفعت أرباح الرابطة بنسبة 47.9%، لتصل إلى 731.3 ألف دينار، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 494.4 ألف دينار.

يشار إلى أن شركتي كي جي إل لوجستيك والرابطة تقدمتا بطلب إلى بورصة الكويت لاستمرار إيقاف التداول على أسهمهما، لحين اكتمال المعلومة الجوهرية.