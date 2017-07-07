قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات المشتقات الوسيطة.

وأظهرت بيانات من المعهد أن مخزونات الخام هبطت 5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من يونيو لتصل إلى 503.7 ملايين برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل. وتراجعت المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما 1.4 مليون برميل.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بواقع 287 ألف برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين 5.7 ملايين برميل في حين توقع محللون في استطلاع رويترز انخفاضا قدره مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات المشتقات الوسيطة التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، سجلت زيادة بلغت 372 ألف برميل أو أكثر من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 217 ألف برميل. وحسب بيانات المعهد تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 108 آلاف برميل إلى 7.9 ملايين برميل يوميا.