أعلنت أرامكو السعودية امس إن احتياطياتها القابلة للاستخراج من النفط الخام والمكثفات انخفضت إلى 260.8 مليار برميل بنهاية 2016 من 261.1 مليار قبل عام.

وقالت أرامكو في تقريرها السنوي لعام 2016 ان احتياطياتها من الغاز زادت إلى 298.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من 297.6 تريليون.

وأضافت الشركة انها اكتشفت حقلي نفط جديدين هما جبة وسحبان وحقل غاز جديدا هو الحديدة. وتقع جميع الحقول في المنطقة الشرقية والتي تشكل مركز النفط في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم. وتعتزم شركة النفط السعودية الوطنية إدراج حصة من الشركة عبر طرح عام أولي في العام 2018 من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.