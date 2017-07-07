قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اتفاقا عالميا أبرمته «أوپيك» وروسيا ومنتجين آخرون لخفض إنتاج النفط قد قلص تقلبات الأسعار وخفض تخمة المخزونات، ولذا فلا حاجة إلى إجراءات إضافية فورية لرفع الأسعار.

وأبلغ الوزير «رويترز» أنه من المحتمل أن يرتفع سعر النفط من المستويات الحالية وأن سعرا بين 50 و60 دولارا يمثل قيمة «عادلة» للبرميل، وذلك بعد أن هبط سعر خام القياس العالمي برنت في النصف الأول من العام. ويجرى تداول الخام حاليا عند نحو 48 دولارا للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير هذا العام لتقليص المخزونات ودعم الأسعار. ويستمر الاتفاق حتى مارس 2018.