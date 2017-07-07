انخفض سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا بنسبة قدرها 0.7% ليبلغ 46.25 دولارا وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% خلال تداولات أمس لتسترد بعض مكاسبها بفضل الطلب القوي في الولايات المتحدة لكن محللين يحذرون من أن فائض المعروض سيستمر في الأسواق، وفقا لـ «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 48.35 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 45.65 دولارا للبرميل.