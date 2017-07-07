الحملة توفر للعملاء العديد من المميزات تشمل حلولاً وخدمات مصرفية

أعلن البنك التجاري الكويتي عن الفائز الثاني في سحب الربع الثاني لحملة «حول راتبك واربح مع التجاري» والموجهة للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي والنفطي والخاص، وقد كان الحظ حليف سالم فلاح البالود والذي فاز بسيارة مرسيدس C-Class Coupe في السحب الذي أقيم بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.

في هذا السياق، استقبلت مدير عام قطاع الائتمان التجاري ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة سحر الرميح الفائز، والذي أعرب عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة التي أدخلت الفرحة والسرور على قلبه، وأبدا رضاه التام عن الخدمات المقدمة من البنك والتعامل المميز من قبل الموظفين.

جدير بالذكر أن جميع العملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك التجاري خلال فترة الحملـــة المستمـــرة الى نهايــة السنـــة سيحصلون على هدية فورية ابتداء من 200 دينار أو الحصول على قرض من دون فائدة بقيمة وبحد أقصى 10000 دينار، بالإضافة إلى الحصول على فرص لدخول السحوبات الفصلية المتبقية على سيارات مرسيدس الفخمة.

هذا، ويستطيع أي موظف راتبه يفوق 500 دينار سواء تم تعيينه حديثا أو في الخدمة الفعلية من سنين القيام بتحويل راتبه إلى البنك والاستفادة من مزايا هذه الحملة التي تم تصميمها خصوصا بصورة تناسب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والخاص وتوفـــر لهـــم إمكانية الحصول على العديد من المميزات الإضافية التي يقدمها التجاري لعملائه وتشمل حلولا وخدمات مصرفية وعروضا مميزة تلبي احتياجاتهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم.