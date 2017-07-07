جواهري: نتائج مثمرة في سوق الأسهم الإقليمية

حقق قسم إدارة الثروات لبيت التمويل الكويتي البحرين «بيتك - البحرين» إنجازا جديدا بعد مرور أكثر من عام على تدشينه، تمثل بزيادة إقبال العملاء على الحلول والخدمات المبتكرة التي يقدمها والتي تعد بين الأفضل على المستوى الإقليمي.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ضمن سياق التطوير والنمو المطرد الذي شهده القسم منذ تدشينه بداية العام الماضي، والذي توج بحصول قسم إدارة الثروات على جائزة CPI لأفضل إدارة الثروات بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2016 في دبي.

وقال المدير التنفيذي ورئيس قسم إدارة الثروات في «بيتك البحرين» عبد الرزاق جواهري: منذ إطلاقنا لقسم إدارة الثروات، منذ أكثر من عام، نجحنا في تلبية متطلبات عملائنا وتحقيق أهدافهم وذلك عبر قيامنا بتطوير مجموعة جيدة من المنتجات والخدمات التي تتسم بالمرونة وتتناسب مع الاحتياجات الاستثمارية الفردية.

وأضاف ان «بيتك البحرين» يعتبر أول بنك إسلامي في مملكة البحرين ويمتلك فريقا متخصصا من المهنيين ذوي الخبرة العالية في إدارة الثروات القادرين على تقديم الاستشارات وتلبية المتطلبات الفردية وتحقيق الأهداف المالية المرجوة لكافة العملاء.

وأشار الى ان فريق إدارة الثروات تمكن منذ عام 2016 وحتى اليوم، من الاستفادة من الفرص والتحولات الإقليمية في أسواق رأس المال بفضل خبرته في هذا المجال، وبالإضافة إلى وضع إستراتيجيات متخصصة لإدارة ثروات العملاء من تقديم عوائد مجزية لهم، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات المتبعة لإدارة الثروات قد حققت نتائج مثمرة جدا في سوق الأسهم الإقليمية علاوة على تماشيها مع توقعات العملاء الاستثمارية.