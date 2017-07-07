خصومات تصل إلى 40% لدى استخدام بطاقات «ماستركارد»

انطلاقا من جهوده المستمرة لتلبية احتياجات العملاء، يطلق بنك برقان عروضا استثنائية خلال فصل الصيف بالتعاون مع شركة ماستركارد، حيث يتيح لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية من بنك برقان، الحصول على خصم مميز يصل إلى 40% لدى فندق ومنتجع «أتلانتس النخلة» في دبي وذلك للاستمتاع بعطلة عائلية مميزة.

ويوفر هذا العرض للعائلات فرصة قضاء أوقات ترفيهية وعطلة لا تنسى في إحدى الوجهات الأكثر شهرة وشعبية. وسيحصل عملاء بنك برقان حاملي بطاقة ماستركارد على خصم يتراوح بين 25 و40% على الغرف والأجنحة، و25%على مطاعم أتلانتس، بالاضافة الى دخول مجاني إلى مدينة «أكوافنتشر» المائية التي تم اختيارها الأفضل من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة وحوض «ذا لوست تشامبرز» المائي.

كما يمكنهم أيضا الحصول على خصم من 25 إلى 30% عند دخولهم إلى حوض الدلافين، وخصم 25% على العلاجات التي تفوق 500 درهم اماراتي في شويكي سبا.

وللاستفادة من هذا العرض، يتوجب على حاملي بطاقات ماستركارد من بنك برقان الحجز عن طريق الموقع الالكتروني المخصص لهذا العرض www.atlantisthepalm.com/mastercard، حيث يستمر هذا العرض حتى 30 سبتمبر 2017 على ألا تتعدى تاريخ الاقامة 15 اكتوبر المقبل.

وتأتي الامتيازات الجديدة ضمن حرص «بنك برقان» على توفير مزايا حصرية، وانطلاقا من التزامه بتلبية متطلبات العملاء، ومواكبة أسلوب حياتهم في جميع المواسم.