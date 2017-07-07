حصدت تايلند لقب أفضل وجهة للغولف من أربيان ترافلر أوردز (جوائز السفر العربية)، خلال حفل بارز جرت فعالياته في 4 يوليو بفندق جي دبليو ماريوت دبي. وتسلم الجائزة تشاليرمساك سورانانت، مدير هيئة تايلند للسياحة في دبي والشرق الأوسط.

وتعد جوائز السفر العربية أول مبادرة دولية لمجموعة دي دي بي العالمية، التي تكرس جهودها للاحتفال بأفضل المواهب من قطاعي السياحة والضيافة في الشرق الأوسط. وتشتهر المجموعة بأنها تصدر أحد المنشورات الرائدة التي تعنى بتجارة السفر على صعيد المنطقة، وتتكون الجوائز من نظام فريد من نوعه عبر هيئة تحكيم نخبوية وميزة التصويت الإلكتروني لإعطاء نتائج عادلة وغير متحيزة.

وأشار تشاليرمساك إلى أن سياحة الغولف في المملكة لها باع طويل وسوق متخصصة، فضلا عن ان تايلند تزخر ببعض من أفضل الدورات في العالم، والعديد من تصميمها مستوحى من قبل أسماء الغولف المعروفة مع قيمة كبيرة مقابل المال والمرافق العصرية التي تجمع بين الفن ومناطق الجذب السياحي.