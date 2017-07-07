الغيث: مستمرون في إزالة الحواجز وتغيير الطريقة التي يسافر بها الناس في المنطقة

أعلنت «فلاي دبي» انها ستطرح زيا جديدا مع دخولها العام التاسع من عملياتها. هذا، وسيرتدي الزي الجديد اكثر من 2500 موظف ينتشرون في مختلف محطات ووجهات الناقلة ومنهم الطياريون وأطقم الضيافة والتدريب والمهندسون وفنيو الصيانة اضافة الى موظفي عمليات المطار والعاملون في متاجر فلاي دبي.

وهذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها الناقلة بإعادة تصميم زي موظفيها منذ انطلاق عملياتها في 1 يونيو 2009. وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد الناقلة لتسلم اولى طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 والتي ستنضم الى اسطول الناقلة خلال العام الحالي.

وتعقيبا على اطلاق الزي الجديد قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي: عمليات التطوير مستمرة في فلاي دبي منذ انطلاقتها، نحن مستمرون في ازالة الحواجز وتغيير الطريقة التي يسافر فيها الناس في المنطقة.

وأضاف الغيث: نرغب في تلبية احتياجات مسافرينا بخدمات معقولة وموثوقة وهي تعد اولوية لنا، ومع تحولنا من شركة ناشئة الى مرحلة النضوج فإن هذا الأمر يتطلب انجازات ملموسة، وبلا شك فإن الزي الجديد هو الابرز في هذا المجال.

وعملت فلاي دبي بالشراكة مع «ايه روناي» المزودة لخدمات الضيافة لتصميم الزي الجديد للناقلة والذي جاء مستوحيا روح العلامة التجارية للشركة كما يلبي ايضا المتطلبات التشغيلية والعملية للأدوار التي يقوم بها موظفونا ممن يرتدون الزي كل يوم.

من جهته، قال جيلي سيمز نائب الرئيس لخدمات الرحلات: ان شعار الزي الجديد «كن بمظهر جيد وشعور وأداء افضل»، وأضاف: تصميم الزي الجديد يأخذ في الاعتبار تنوع بيئات العمل لموظفي فلاي دبي بما فيها اختلاف المناخ والتنوع الثقافي والديني والمتانة، والتطبيق العملي، والتنوع، وكفاءة التكلفة، فضلا عن مراعاته لأنظمة الأمن والصحة والسلامة.

وقالت لورا نيومان مديرة استراتيجية العلامة التجارية للناقلة والتي عملت على اطلاق المشروع: موظفو فلاي دبي وخاصة الذين يتعاملون في العملاء هم سفراؤنا وهم تجسيد لعلامتنا التجارية وقيمها، كما انهم نقطة مهمة في مشاركة العلامة التجارية مع مسافرينا سواء على الأرض او في الأجواء. وأضافت انه عندما بدأنا العمل على الزي الجديد كنا مدركين ان الامر لا يقتصر على اعلان ازياء ولكن لنرتقي بتصميم يمثل من نحن كشركة حيوية وفاعلة وموثوقة وإنسانية.